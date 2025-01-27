«Чорний ліс» знищив російську радіолокаційну станцію

Бригада «Чорний ліс» продемонструвала знищення російської РЛС «Всевисотний детектор 96Л6Е». Відео опублікували у мережі Х (колишній Twitter).
Виявлення та знищення ворожої РЛС "Всевисотний детектор 96Л6Е". Працює "Чорний ліс" pic.twitter.com/hXOhkFlRi9— Бригада «Чорний ліс» (@15obrar) January 27, 2025
«Виявлення та знищення ворожої РЛС "Всевисотний детектор 96Л6Е". Працює "Чорний ліс"», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, бійці ССО України ліквідували підполковника КНДР у Курській області.
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