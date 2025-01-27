У російському Бєлгороді бійці «Ахмата» влаштували вибух у житловому будинку: є загиблий та поранені

Вибух у житловому будинку в російському Бєлгороді влаштували бійці «Ахмата». Влада це приховала. Фото: ВВ Демідов/Telegram

Бійці «Ахмата» влаштували вибух у житловому будинку в російському Бєлгороді: 1 з них загинув, 4 поранені, евакуйовано близько 40 мешканців сусідніх будинків. Влада причину вибуху приховала. Також поранено поліцейського. Про це сьогодні повідомило видання ASTRA.

Зазначається, що вдень 25 січня у Бєлгороді сталися вибух, пожежа та подальша детонація у житловому приватному будинку. Про це повідомляли спочатку місцеві ЗМІ, публікуючи кадри пожежі та детонації, а потім факт пожежі підтвердили МНС та мер міста.

«За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Це головне! <…> Причини пожежі встановлюються. Пригода не пов'язана з обстрілом ЗСУ», — написав мер Демидов.

Видання ASTRA з'ясувало, що в будинку, що згорів, проживали бійці чеченського спецназу «Ахмат». Власниця будинку – 59-річна Олена С. – розповіла виданню, що сама поселила у будинок військовослужбовців на добровільних засадах, «за комуналку».

«Я теж у будинку була. Саме тоді, перед вибухом, ми увійшли до будинку. Я не постраждала. Що саме там трапилося, не знаю, там комісія розбирається. Бійців я впустила туди просто з доброти душевної, вони оплачували комуналку. Я познайомилася з ними у дорозі одного разу, розмовляла, так і познайомилися», — сказала ASTRA Олена. На подальші запитання жінка відповідати відмовилася та поклала слухавку.

Джерела ASTRA в екстрених службах регіону додали, що в будинку вибухнули невстановлені боєприпаси, які там зберігали військові. Вони ж під час пожежі детонували.

Один із бійців «Ахмата» загинув на місці, 4 госпіталізовані. Також внаслідок детонації поранення отримав співробітник поліції Бєлгорода, який приїхав на місце після вибуху.

«Близько 40 мешканців 17 сусідніх будинків евакуювали, пошкодження отримали ще 2 приватні будинки», — пише видання.

Також наголошується, що місцева влада причину вибуху та пожежі так і не назвала, як і не озвучила той факт, що в результаті є загиблі та поранені.