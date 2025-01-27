У Покровську завтра закриється останнє відділення «Укрпошти»

У Покровську Донецької області, розташованому лише за два кілометри від лінії фронту, з 28 січня припинить роботу останнє відділення «Укрпошти». Інформація про це сьогодні з'явилася у соцмережах.

Раніше начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону заявив, що «Укрпошта» у прифронтовому місті працюватиме до 15 січня.

Філашкін підкреслив, що у Покровську відсутні електропостачання та газопостачання. Через руйнування та постійні обстріли відновити подачу електроенергії та газу неможливо.