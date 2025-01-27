Українські війська уникли оточення у південній частині та відійшли на околиці Великої Новосілки – ЗСУ

Ситуація у Великій Новосілці. Фото: карта DeepState

Для уникнення оточення українських сил у південній частині Великої Новосілки їх звідти вивели. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, ЗСУ утримують деякі позиції в межах селища, але це ближче до його околиць.



«Будь-які інші дії могли б призвести до їхнього оточення та непотрібних втрат серед українських захисників. Станом на сьогодні росіяни зайшли до значної частини населеного пункту. Тоді як українці утримують позиції, щоб вони не пішли далі», – розповів Трегубов.

Нагадаємо, що 26 січня у 110-й механізованій бригаді ЗСУ заявили про те, що немає загрози оточення українських військ, а бої йдуть у самій Великій Новосілці.