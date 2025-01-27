ЗСУ відбили штурм військ РФ на мотоциклах на Краматорському напрямку: росіяни хотіли непомітно обійти позиції

Російський штурм на мотоциклах на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео

5-та штурмова бригада ЗСУ відбила російський штурм на мотоциклах на Краматорському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Армія РФ залучила до штурму мотоциклетну групу у складі чотирьох кроссбайків. Розраховуючи на швидкість та маневреність мотоциклів, окупанти планували непомітно обійти українські позиції та завдати удару з несподіваного напрямку.



Однак завдяки роботі аеророзвідки бригади плани росіян зірвали. Оператори дронів вчасно виявили групу та скоординували вогонь для її знищення. Спочатку по мотоциклістах відпрацювала артилерія, а для остаточного знищення групи використали FPV-дрони.



На цьому спроби загарбників прорвати оборону ЗСУ не закінчились. Війська Росії відправили на підкріплення додаткову мотоциклетну групу та танк. Їх також знищили.

Нагадаємо, що українські війська уникли оточення у південній частині та відійшли на околиці селища Велика Новосілка Донецької області.