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ЗСУ відбили штурм військ РФ на мотоциклах на Краматорському напрямку: росіяни хотіли непомітно обійти позиції

27 січня 2025, 17:00

ЗСУ відбили штурм військ РФ на мотоциклах на Краматорському напрямку: росіяни хотіли непомітно обійти позиції

Російський штурм на мотоциклах на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео Російський штурм на мотоциклах на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео

5-та штурмова бригада ЗСУ відбила російський штурм на мотоциклах на Краматорському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Армія РФ залучила до штурму мотоциклетну групу у складі чотирьох кроссбайків. Розраховуючи на швидкість та маневреність мотоциклів, окупанти планували непомітно обійти українські позиції та завдати удару з несподіваного напрямку.

Однак завдяки роботі аеророзвідки бригади плани росіян зірвали. Оператори дронів вчасно виявили групу та скоординували вогонь для її знищення. Спочатку по мотоциклістах відпрацювала артилерія, а для остаточного знищення групи використали FPV-дрони.

На цьому спроби загарбників прорвати оборону ЗСУ не закінчились. Війська Росії відправили на підкріплення додаткову мотоциклетну групу та танк. Їх також знищили.

Нагадаємо, що українські війська уникли оточення у південній частині та відійшли на околиці селища Велика Новосілка Донецької області.

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