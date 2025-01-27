Російські окупанти змінили тактику під Покровськом: в ОСУВ «Хортиця» розповіли деталі

Російські військові продовжують розвивати наступ на Покровськ Донецької області. Стало відомо, що солдати РФ змінили тактику боїв. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.



За його словами, на Покровський напрямок припадає чи не половина боєзіткнень на фронті, фіксується велика кількість малих боєзіткнень. Тому що росіяни намагаються малими групами заходити та оточувати місто із західного боку.



«Росіяни не йдуть на нього в лоб. І коли я згадував, що Покровськ частково є свідченням того, що у росіян може зменшуватися ресурс — це саме тому, що на усі міста до цього вони йшли просто в лоб», — заявив він.



Трегубов додав, що російські військовослужбовці вперше почали воювати «за підручником, по науці».



«Вони (російські окупанти – ред.) вперше почали воювати не просто лобовими хвилями, а з намаганням охоплення, з намаганнями обійти велике місто і змусити українські сили з нього вийти. Ось саме це ми бачимо під Покровськом. Вони намагаються не просто чіплятися за саме місто, руйнуючи його, а намагаються його обійти, щоб Сили оборони вийшли з міста, і їм не довелося проводити міські бої, які потребують великого людського ресурсу», — резюмував речник.



Раніше ми писали, що війська Росії намагаються з флангів обійти місто Покровськ на Донеччині.