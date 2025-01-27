На окупованій Донеччині собака ледве не підірвав «волонтера» з Підмосков'я

«Волонтер» із Підмосков'я ледь не загинув через вибух на окупованій території Донецької області. Вибухівку з кущів приніс його собака під час прогулянки. Про це повідомляє видання Baza.

За даними видання, вранці 25 січня 48-річний Ростислав (ім'я змінено) віз гуманітарний вантаж до Донецької області.

Видання пише, що неподалік селища Піски чоловік зупинив машину, щоб вигуляти собаку. Прогулянка закінчилася трагедією: тварина забігла в кущі і на мить зникла з поля зору Ростислава. Коли собака повернувся до господаря, у нього в зубах була деталь від безпілотника. Щойно чоловік нахилився до тварини, частина дрону вибухнула.

Ростислава доставили військовим транспортом до чергової частини «Донецьке» — лікарі діагностували поранення черевної порожнини, а також множинні поранення передпліччя та кінцівок.

Наразі чоловіка госпіталізовано, він у тяжкому стані, повідомляє видання.