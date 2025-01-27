ЄС продовжив санкції проти Росії

Міністри ЄС підтримали продовження санкцій проти Росії. Фото: Henri-Kristian Kirsip | Ekspress Meedia

Глави Міністерств закордонних справ країн Європейського Союзу у понеділок, 27 січня, підтримали продовження санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомила верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.



«Європа виконує свої зобов'язання: міністри закордонних справ ЄС щойно домовилися знову продовжити санкції проти Росії», — написала вона.



За словами Каллас, санкції позбавить Москву доходів, необхідних для фінансування її війни, зазначивши, що РФ має заплатити за шкоду, яку вона завдає.



Раніше ми писали, що президент США Дональд пригрозив РФ санкціями та митами на весь російський експорт до США у разі відмови від мирної угоди з Україною.