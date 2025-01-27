Пілоти дронів у повітряному бою знищили чотири російські розвідувальні БПЛА над Донеччиною: кадри

Російський розвідувальний БПЛА над Донеччиною. Фото: кадр із відео

Днями бійці 2-го окремого загону Центру спеціального призначення «Омега» НГУ знищили чотири розвідувальні дрони російських військ над Донецькою областю. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Ці БПЛА намагалися збирати інформацію про розташування позицій та переміщення техніки Сил оборони України. Безпілотники різного типу знищили пілоти дронів «Омеги».

Нагадаємо, що ЗСУ відбили штурм військ РФ на мотоциклах на Краматорському напрямку, росіяни хотіли непомітно обійти українські позиції.