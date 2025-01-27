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Оператори ССО взяли в полон кинутого окупантами солдата РФ

27 січня 2025, 18:20

Оператори ССО взяли в полон кинутого окупантами солдата РФ

Оператори СЗГ за допомогою дрона взяли в полон покинутого окупанта. Фото: скріншот Оператори СЗГ за допомогою дрона взяли в полон покинутого окупанта. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці взяли в полон російського солдата за допомогою безпілотного літального апарату. Окупанта покинула російська армія. Про це повідомили у пресслужбі ССО.

Під час повітряної розвідки оператори Сил спеціальних операцій помітили біля противника. Як виявилося, його з «товаришем» було поранено місяцем раніше. Оператори ССО за допомогою скидання з безпілотника запропонували окупанту здатися в полон. Солдат РФ склав зброю і пішов за українським безпілотником.

«Росіянина, який добровільно поповнив обмінний фонд, війська РФ залишили напризволяще, без води та їжі. Крім того, забрали усі засоби зв'язку. Інший військовий РФ помер від отриманих поранень», — йдеться у повідомленні.

Крім того, загарбник перед тим, як здатися, записав прощальне відео, яке потрапило до рук українських військових.

Раніше ми писали, що прикордонники взяли в полон військового РФ за допомогою БПЛА на Сумщині.

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