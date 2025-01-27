Війська КНДР через серйозні втрати тимчасово відступили від лінії фронту в Курській області – ЗМІ

Північнокорейські війська після серйозних втрат, ймовірно, тимчасово відступили від лінії фронту в Курській області РФ. Про це повідомив британський телеканал Sky News із посиланням на командира 1-го бойового водолазного батальйону Сил спеціальних операцій ЗСУ під позивним «Пульс».
Він заявив, що війська Кім Чен Ина, ймовірно, або зробили уроки з помилок, допущених під час своїх перших «кривавих зіткнень» з українськими солдатами, або лікують поранених, або чекають на підкріплення.
«Я думаю, вони скоро повернуться», – зазначив «Пульс».
Sky News взяв інтерв'ю у кількох українських військовослужбовців, які розкрили подробиці того, як північнокорейці воювали в Курській області. Це, зокрема, включає:
Нагадаємо, що ЗСУ відбили позиції у Торецьку та просунулися у Курській області.