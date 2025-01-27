Війська КНДР через серйозні втрати тимчасово відступили від лінії фронту в Курській області – ЗМІ

Війська КНДР в Курській області. Фото: кадр із відео

Північнокорейські війська після серйозних втрат, ймовірно, тимчасово відступили від лінії фронту в Курській області РФ. Про це повідомив британський телеканал Sky News із посиланням на командира 1-го бойового водолазного батальйону Сил спеціальних операцій ЗСУ під позивним «Пульс».



Він заявив, що війська Кім Чен Ина, ймовірно, або зробили уроки з помилок, допущених під час своїх перших «кривавих зіткнень» з українськими солдатами, або лікують поранених, або чекають на підкріплення.



«Я думаю, вони скоро повернуться», – зазначив «Пульс».



Sky News взяв інтерв'ю у кількох українських військовослужбовців, які розкрили подробиці того, як північнокорейці воювали в Курській області. Це, зокрема, включає:

очевидну початкову недостатню поінформованість про погрози з боку безпілотників та артилерії, коли північнокорейські солдати атакували пішки – «як щось із Другої світової війни» – групами по 20, 40 або навіть 60 людей, роблячи себе легкою мішенню;

«промивання мізків» – це означає, що вони продовжують просуватися вперед, попри те, що перебувають під вогнем українських військових, а навколо них гинуть та поранені товариші по службі;

бажання знищити докази їхньої присутності в зоні бойових дій, коли північнокорейці в білих шоломах намагаються знайти поранених та загиблих;

відмова бути схопленими живими із заявами бійців ЗСУ про те, що вони бачили, як північнокорейці підривали себе гранатами, а не ризикували потрапити до полону.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили позиції у Торецьку та просунулися у Курській області.