Спецназ зачистив будівлю, яку зайняли росіяни на околицях Торецька: у полон взяті військові РФ

Зачистка будівлі на околицях Торецька. Фото: кадр із відео

Спецпідрозділ КОРД НПУ зачистив будівлю, яку зайняли російські війська на західних околицях міста Торецьк Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



В результаті українські бійці взяли в полон чотири окупанти.



«Подібні зачистки різними спецпідрозділами, зокрема Національної поліції, проводяться дуже часто. Одночасно з цим за допомогою дронів йде постійний пошук росіян, по яких й завдається ураження. Хаос у Торецьку продовжується», – зазначили аналітики.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили у російської армії позиції у Торецьку.