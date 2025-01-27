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На окупованій Донеччині «судитимуть» полоненого громадянина Колумбії: він воював у ЗСУ за Красногорівку

27 січня 2025, 21:38

На окупованій Донеччині «судитимуть» полоненого громадянина Колумбії: він воював у ЗСУ за Красногорівку

Полонений громадянин Колумбії Мігель Анхель Карденас Монтілья. Фото: «Прокуратура ДНР» Полонений громадянин Колумбії Мігель Анхель Карденас Монтілья. Фото: «Прокуратура ДНР»

Так звана «Прокуратура ДНР» затвердила «обвинувальний висновок» щодо «кримінальної справи» стосовно 33-річного громадянина Республіки Колумбія Мігеля Анхеля Карденаса Монтільї. Про це стало відомо із повідомлення самої окупаційної прокуратури.

Загарбники заявили, що у квітні 2024 року Карденас нібито прибув до Києва, де пройшов курс військової підготовки, спрямованої на здобуття навичок поводження з бойовою зброєю, навчання стратегії, тактики та способів дій, необхідних для участі у збройному конфлікті. Його, як стверджують окупанти, забезпечили автоматом, боєприпасами, спеціальним спорядженням та обмундируванням.

«Після цього з травня по червень 2024 року на посаді стрільця 59-ї мотопіхотної бригади ЗСУ Карденас брав участь у бойових діях проти ЗС РФ у місті Красногорівка. Внаслідок зазначених дій була зруйнована цивільна інфраструктура, загинули мирні жителі та військовослужбовці», – заявили у фейковому відомстві.

«Кримінальну справу» направили до так званого «Верховного суду ДНР» для розгляду по суті.

Нагадаємо, що «Верховний суд ДНР» виніс «довічний вирок» громадянину Грузії, який в «Азові» обороняв Маріуполь.

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