В Росії після атак безпілотників призупинив роботу один із найбільших нафтопереробних заводів – ЗМІ

Пожежа на Рязанському НПЗ після атаки дронів. Фото: соцмережі

Рязанський нафтопереробний завод призупинив роботу після атак українських безпілотників наприкінці минулого тижня. Про це повідомило британське агентство Reuters з посиланням на два джерела у галузі.



На заводі загорілося нафтосховище. Серед пошкодженого обладнання – залізнична навантажувальна естакада та установка гідроочистки, яка використовується для видалення домішок із нафтопереробки.



Внаслідок цього переробка нафти припинилася. Завантаження нафти призупинили з п'ятниці. Роботи на заводі призупинили через неможливість відправлення нафтопродуктів.



У 2024 році Рязанський НПЗ переробив 13,1 мільйона метричних тонн – 262 000 барелів на добу – або майже 5% від загальної переробки Росії.

Нагадаємо, що вперше українські дрони вдарили по Рязанському нафтопереробному заводу вночі 24 січня.



Вдруге цей НПЗ потрапив під атаку БПЛА вночі 26 січня.