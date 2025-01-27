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В Росії після атак безпілотників призупинив роботу один із найбільших нафтопереробних заводів – ЗМІ

27 січня 2025, 22:36

В Росії після атак безпілотників призупинив роботу один із найбільших нафтопереробних заводів – ЗМІ

Пожежа на Рязанському НПЗ після атаки дронів. Фото: соцмережі Пожежа на Рязанському НПЗ після атаки дронів. Фото: соцмережі

Рязанський нафтопереробний завод призупинив роботу після атак українських безпілотників наприкінці минулого тижня. Про це повідомило британське агентство Reuters з посиланням на два джерела у галузі.

На заводі загорілося нафтосховище. Серед пошкодженого обладнання – залізнична навантажувальна естакада та установка гідроочистки, яка використовується для видалення домішок із нафтопереробки.

Внаслідок цього переробка нафти припинилася. Завантаження нафти призупинили з п'ятниці. Роботи на заводі призупинили через неможливість відправлення нафтопродуктів.

У 2024 році Рязанський НПЗ переробив 13,1 мільйона метричних тонн – 262 000 барелів на добу – або майже 5% від загальної переробки Росії.

Нагадаємо, що вперше українські дрони вдарили по Рязанському нафтопереробному заводу вночі 24 січня.

Вдруге цей НПЗ потрапив під атаку БПЛА вночі 26 січня.

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