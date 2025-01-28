Російські дрони атакували Харків: серед постраждалих є дитина

Наслідки нічної атаки російських дронів на Харків. Фото: ДСНС

Двоє постраждалих через наліт російських дронів цієї ночі, 28 січня, зафіксували у Харкові. У місті спалахнула масштабна пожежа у виробничих приміщеннях, серед постраждалих є дитина. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники уточнили деталі російської атаки та показали фото наслідків.

«Сьогодні вночі агресор завдав удару БпЛА по території цивільного підприємства у Новобаварському районі міста. Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа на площі 1500 квадратних метрів. Горіли виробничі приміщення», — йдеться у заяві ДСНС.

Також рятувальники поінформували, що о 02:36 пожежу вже було локалізовано. Наразі триває її ліквідація.

Раніше мер Ігор Терехов повідомив, що Харків у ніч на 28 січня зазнав повітряних ударів з боку російських загарбників. В одному з районів міста через обстріл сталася пожежа.