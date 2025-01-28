США призупинили програму для біженців з України

Програму для біженців із України заморозили у США. Ілюстративне фото

Служба громадянства та імміграції США оголосила про призупинення роботи програми для громадян України, які через широкомасштабну агресію РФ їдуть до Штатів. Йдеться про програму United for Ukraine (U4U), повідомляє «Голос Америки».

В американському відомстві розповіли, що воно «зупиняє прийом форми I-134A, онлайн-запиту на підтримку та декларації про фінансову підтримку». Це пояснюється виконавчим указом від 20 січня «Захист наших кордонів».

Зазначається, що зараз прийом заявок заморожений до того часу, поки USCIS не розгляне всі запити, які вже були подані.

За даними ЗМІ, станом на березень 2023 року за програмою U4U до США приїхало понад 118 тисяч громадян України. Крім того, ще близько 25 тисяч українців потрапили до США на початку широкомасштабного вторгнення РФ у 2022 році, перейшовши кордон до Штатів з боку Мексики.

Дані видання «Голос Америки» вказують на те, що в США кількість іммігрантів за останні кілька років є «рекордною в історії». Нині вона «перевершує великий імміграційний бум на межі ХІХ-ХХ століть».