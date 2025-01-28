Російські окупанти за добу атакували Покровськ та Родинське: є жертви та постраждалий

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 27 січня, вбила двох жителів у місті Родинське Покровської громади Донецької області. Крім того, одна людина у Покровську постраждала. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 27 січня росіяни вбили 2 жителів Донеччини — у Родинському», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще одна людина отримала поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2940 осіб, отримали поранення — 6624 особи. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що двоє постраждалих через наліт російських дронів цієї ночі, 28 січня, зафіксували у Харкові. У місті спалахнула масштабна пожежа у виробничих приміщеннях, серед постраждалих є дитина.