У РФ презентували підручник історії: дітей агітують іти до армії та розповідають причини повномасштабної війни в Україні

Підручник історії презентували у РФ 27 січня. Фото: телеграм-каналу Мобілізація

У РФ відбулася презентація нового підручника «Військова історія Росії», редактором якого став Володимир Мединський, який, до слова, народився на Черкащині. Підручник складається з трьох томів, у ньому міститься заклик йти до армії РФ та відкрита російська пропаганда. Про це повідомляють російські ЗМІ.



Підручник призначений для учнів середніх шкіл, курсантів Суворовських та Нахімівських училищ, а також кадетських класів. Книгу синхронізовано зі шкільним курсом історії та схвалено Мінпросвіти. Окремий параграф присвячений «СВО», а останній розділ завершується словами: «Наші громадяни повинні знати, що російський воїн — це найнадійніша гарантія миру в Росії. І не лише у Росії. Подумай! Можливо, він це ти».





У розділі підручника, присвяченому війні з Україною, автори повторюють тези глави Кремля Володимира Путіна та називають причини широкомасштабного вторгнення.



«Найважливішим завданням було роз'яснення молодому поколінню, школярам вимушеного характеру «СВО», що проводиться РФ. Небажання Заходу вирішити проблемні питання політичним шляхом, підписати договір про гарантії безпеки Росії, що зобов'язує, змусило нашу країну зайнятися своєю безпекою іншими методами. Геноцид населення Донбасу, невиконання Мінських домовленостей, загроза розробки ядерної та бактеріологічної зброї могли в перспективі мати найважчі наслідки для всієї Європи, та й для світу. «СВО» стало неминучим», — заявив під час презентації підручника начальник НДІ військової історії Військової академії Генштабу Іван Басик.



Мабуть, ця книга є у школах на окупованих територіях.

Раніше ми писали, що у школах тимчасово окупованих міст профільні предмети викладають люди без вищої освіти. Йдеться про Донецьк, Луганськ і Бердянськ.