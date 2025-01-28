Росіяни запустили сотню дронів: відомо, як відпрацювала ППО

ППО збила 65 дронів. Фото: відкриті джерела

Окупаційні війська РФ у ніч на 28 січня запустили по Україні 100 дронів. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 65 БПЛА у 13 областях. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 28 січня 2025 року (з 20:00 27 січня) противник атакував 100 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямками: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:30 сили та засоби протиповітряної оборони збили 65 ударних БПЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.





Крім того, 28 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), два з них вилетіли у напрямку Росії та Білорусі. Один безпілотник — у повітрі, бойова робота триває.



Раніше ми писали, що двоє постраждалих через наліт російських дронів уночі, 28 січня, зафіксували у Харкові. У місті спалахнула масштабна пожежа у виробничих приміщеннях, серед постраждалих є дитина.