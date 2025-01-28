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Російські загарбники за добу обстріляли Донеччину 10 разів: десятки пошкоджених будинків

28 січня 2025, 10:34

Російські загарбники за добу обстріляли Донеччину 10 разів: десятки пошкоджених будинків

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 27 січня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, газопровід та машину. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.

За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:



Покровський район. У Мирнограді пошкоджено авто. У Покровську поранено людину, пошкоджено авто; у Родинському загинули 2 людини, пошкоджено 3 будинки і підприємство.



Краматорський район. У Лимані пошкоджені 6 будинків. У Новодмитрівці Костянтинівської громади пошкоджено 2 приватні будинки і газогін.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

Раніше ми писали, що двоє постраждалих через наліт російських дронів цієї ночі, 28 січня, зафіксували у Харкові. У місті спалахнула масштабна пожежа у виробничих приміщеннях, серед постраждалих є дитина.

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