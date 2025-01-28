Покровська громада за добу чотири рази потрапила під російський обстріл: деталі

Покровська громада на Донеччині 27 січня кілька разів потрапила під російський обстріл. Внаслідок ударів у Родинському загинули 2 особи, у Покровську постраждав водій «Укрпошти». Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
У відомстві зазначили, що місто Родинське тричі атакували росіяни.
Близько 11:15 стався обстріл центральної частини міста, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоквартирні житлові будинки. Інформація про постраждалих не надходила.
Об 11:30 стався обстріл. Пошкоджено житловий будинок та газову трубу. Інформація про постраждалих не надходила.
О 13:42 внаслідок атаки виникла пожежа. Горіла будівля СТО. Загальна площа пожежі — 50 м кв. Вогнем знищено 4 легкові автомобілі на площі 30 м кв. Загинули двоє людей.
О 14:45 на виїзді з Покровська стався обстріл за допомогою FPV-дрона. Пошкоджено вантажний автомобіль «Укрпошти». Постраждав 41-річний водій.
Раніше ми писали, що російські окупанти за 27 січня обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, газопровід та машину.
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