На кордоні затримали жінку, яка вербувала українок для сексуального рабства в Чехії

Українок вербували для сексуального рабства в Чехії. Фото: ДПСУ

Оперативники Східного регіонального управління ДПСУ спільно з Національною поліцією затримали підозрюваних у торгівлі людьми під час спроби перетину кордону. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.







Було встановлено, що 37-річна підозрювана займалася вербуванням жінок, які опинилися у скрутному становищі. Вона пропонувала їм високооплачувану роботу в нічних клубах Чехії з винагородою в розмірі 100 євро на годину.



«Насправді ж ішлося про працевлаштування у сфері надання сексуальних послуг. Автобус із дівчатами зупинили в одному з пунктів пропуску під час спроби перетину державного кордону. Під час санкціонованих обшуків вилучили мобільні телефони та чорнові записи, що підтверджують злочинні наміри фігурантки», - ідеться в повідомленні.

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