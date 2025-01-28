Російські загарбники з артилерії вдарили по Костянтинівці: пошкоджено будинок

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія у понеділок вранці, 28 січня, обстріляла житловий квартал міста Костянтинівка Донецької області. Внаслідок удару є пошкодження. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Російські агресори здійснили обстріл зі ствольної артилерії по житловому кварталу міста Костянтинівка. Пошкоджено фасад приватного будинку», — зазначив він.



За словами Горбунова, інформація про жертв та постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що російські окупанти за 27 січня обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки, газопровід та машину.