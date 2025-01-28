У Балтійському морі знову стався розрив кабелю: підозрюють Росію

Суховантаж «Вежен» підозрюють у розриві кабелю, воно належить «тіньовому флоту» Путіна. Фото: BILD

У розриві телекомунікаційного кабелю між Швецією і Латвією, прокладеного дном Балтійського моря, підозрюють суховантаж «Вежен». Про це написало німецьке видання BILD.



Судно ходить під прапором Мальти, але належить до так званого «тіньового флоту» Путіна. Зараз воно затримане в Карлскроні: шведська влада проводить розслідування нового інциденту.



Наприкінці минулого року країни НАТО також підозрювали в розриві підводних кабелів у цьому регіоні російські та китайські судна.

Суховантаж «Вежен» підозрюють у розриві кабелю, воно належить «тіньовому флоту» Путіна. Фото: BILD

«Західний альянс посилює заходи щодо захисту кабелів, тому що від початку війни Росії в Україні зросли загрози підводній інфраструктурі, включно з нафто- і газопроводами та кабелями передачі даних», - заявив Business Insider офіційний представник НАТО.



За оцінкою влади США, загроза диверсій походить від спеціального російського підрозділу. Американські чиновники в ефірі CNN заявили: «Російські сили для підводних диверсій - ГУГІ, надсекретний підрозділ, який має кораблі, підводні човни й військово-морські безпілотники».



Йдеться про «Головне управління глибоководних досліджень», одне з управлінь Міноборони Росії. ГУГІ (або ГУГД) засноване 1963 року і вже за радянських часів стало елітним підрозділом. Його діяльність здебільшого засекречена.



«Що ще планують росіяни в Балтійському морі та у світовому океані, поки неясно», - резюмує редакція BILD.



Якщо ГУГІ переріже підводні кабелі, що проходять дном океану, більшість людей, найімовірніше, помітять це тому, що інтернет відключиться. Глобальна мережа залежить лише від кількох підводних кабелів, і тому дуже вразлива.