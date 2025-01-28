Військові ССО ліквідували 9 окупантів у Курській області, серед них — солдати КНДР

Бійці ССО знищили солдатів КНДР і захопили документи ворога в Курській області. Фото: телеграм-канал СЗГ

Українські військовослужбовці 8-го полку ССО на території Курської області провели зачистку позицій ЗС РФ, а також завдали значних втрат у живій силі та захопили важливі трофеї. Про це повідомили у прес-службі Сил спеціальних операцій.



«Під час бою оператори ССО ліквідували двох північнокорейських солдатів. Крім того, за допомогою скидів з дронів наші воїни знищили 7 окупантів, ще 10 отримали поранення», — йдеться у повідомленні.



Крім того, військові виявили та захопили:



- засоби індивідуального захисту та військове екіпірування окупантів;

- далекомір «ДЛ-5», тепловізійний приціл «1ПН139-1»;

- штурмову гвинтівку АК-12 з прицілом «1П87»;

- засоби зв'язку, які можуть містити дані про пересування та плани окупантів;

- документи солдатів.





Отримані трофеї, зокрема, техніка та документи, нададуть важливу інформацію про тактику та ресурси російської армії.



Раніше ми писали, що північнокорейські війська після серйозних втрат, ймовірно, тимчасово відступили від лінії фронту Курської області РФ.