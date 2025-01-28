Російська штурмова група підірвалася на міні під Торецьком

Штурмова група ЗС РФ підірвалася на міні під Торецьком. Фото: кадр із відео

Штурмова група російських військових підірвалася на міні під Торецьком. Відповідне відео опублікував телеграм-канал RST.



У Генштабі ЗСУ заявили, що на Торецькому напрямку війська РФ здійснили 13 атак в районах Торецька, Кримського, Диліївки та Щербинівки.

Просування ЗС РФ на Торецькому напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

Раніше спецпідрозділи також зачистили будинок, який зайняли росіяни на околицях Торецька. Тоді в полон були взяті окупанти.