Російська штурмова група підірвалася на міні під Торецьком

Штурмова група російських військових підірвалася на міні під Торецьком. Відповідне відео опублікував телеграм-канал RST.
У Генштабі ЗСУ заявили, що на Торецькому напрямку війська РФ здійснили 13 атак в районах Торецька, Кримського, Диліївки та Щербинівки.
Просування ЗС РФ на Торецькому напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ
Раніше спецпідрозділи також зачистили будинок, який зайняли росіяни на околицях Торецька. Тоді в полон були взяті окупанти.
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