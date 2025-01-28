Розвідники показали, як на передовій знищують фортифікації та транспорт російських окупантів

Воїни ГУР продовжують мінусувати окупантів, їхній транспорт та обладнання на фронті Фото: ГУР МОУ

Спецназівці Головного управління розвідки за минулий тиждень знищили на передовій фортифікаційні споруди та транспорт російських військовослужбовців. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.



«За минулий тиждень у зоні відповідальності на фронті спецназівці ГУР знищили 16 інженерно-фортифікаційних споруд ворога, ще 68 пошкодили», — йдетьсяу повідомленні.



Крім того, військовослужбовці успішно вразили 15 одиниць транспорту, два безпілотники тактичного рівня та пошкодили дві антени зв'язку для БПЛА.



Також розвідники влучно били по засобах РЕБ/РЕР/РЛС — п'ять одиниць виведено з ладу.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці 8-го полку ССО на території Курської області провели зачистку позицій ЗС РФ, а також завдали значних втрат у живій силі та захопили важливі трофеї.