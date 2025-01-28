На Покровському напрямку Bradley та піхота зачистили систему траншей

На Покровському напрямку Bradley і піхота зачистили траншеї. Фото: кадр із відео

На Покровському напрямку Bradley за підтримки штурмовиків ОШБ «СКАЛА» зачистили систему траншей. Відео опублікували на сторінці бригади у Фейсбуці.







«Зайшли в траншею та відмінусували шістьох окупантів. Наші штурмовики зачистили важливу позицію на Покровському напрямку. Відпрацювали чітко. "Бредлі" прикрив групу вогнем, пілоти – скидами, а хлопці викурили росіян з їхніх нор», - йдеться в повідомленні.

На Покровському напрямку Bradley та піхота зачистили траншеї. Фото: кадр із відео

У Генштабі додали, що минулої доби, на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 85 штурмових дій агресора.

Нагадаємо, розвідники показали, як на передовій знищують фортифікації та транспорт російських окупантів.