На Покровському напрямку Bradley та піхота зачистили систему траншей

На Покровському напрямку Bradley за підтримки штурмовиків ОШБ «СКАЛА» зачистили систему траншей. Відео опублікували на сторінці бригади у Фейсбуці.
«Зайшли в траншею та відмінусували шістьох окупантів. Наші штурмовики зачистили важливу позицію на Покровському напрямку. Відпрацювали чітко. "Бредлі" прикрив групу вогнем, пілоти – скидами, а хлопці викурили росіян з їхніх нор», - йдеться в повідомленні.
На Покровському напрямку Bradley та піхота зачистили траншеї. Фото: кадр із відео
У Генштабі додали, що минулої доби, на Покровському напрямку, наші захисники зупинили 85 штурмових дій агресора.
Нагадаємо, розвідники показали, як на передовій знищують фортифікації та транспорт російських окупантів.
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