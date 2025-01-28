В Україні розробляють полегшені бронежилети та зимовий одяг для жінок-військових. Фото: Міноборони

В Україні розпочали розробку полегшених бронежилетів та зимового одягу для жінок-військових. Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства.



«Наразі проводяться військові випробування вітровологозахисних зимових курток і штанів, а також тестуються полегшені бронежилети», — йдеться у повідомленні.



Крім того, паралельно проводиться науково-дослідна робота щодо вимог до льотно-технічного обмундирування, за результатами якої будуть розроблені відповідні технічні специфікації.



Як зазначається, в обговоренні бере участь Громадська антикорупційна рада та профільні громадські організації, які опікуються питаннями забезпечення військовослужбовців.



Раніше в оборонному відомстві зазначали, що закуплять два типи зимових курток для ЗСУ на сезон 2025-2026. Як зазначив Дмитро Клименков, закупівля зимового одягу двох типів дозволяє забезпечити баланс між перевіреними рішеннями та сучасними інноваціями.