В Україні розробляють полегшені бронежилети та зимовий одяг для жінок-військових

В Україні розпочали розробку полегшених бронежилетів та зимового одягу для жінок-військових. Про це повідомили у пресслужбі оборонного відомства.
«Наразі проводяться військові випробування вітровологозахисних зимових курток і штанів, а також тестуються полегшені бронежилети», — йдеться у повідомленні.
Крім того, паралельно проводиться науково-дослідна робота щодо вимог до льотно-технічного обмундирування, за результатами якої будуть розроблені відповідні технічні специфікації.
Як зазначається, в обговоренні бере участь Громадська антикорупційна рада та профільні громадські організації, які опікуються питаннями забезпечення військовослужбовців.
Раніше в оборонному відомстві зазначали, що закуплять два типи зимових курток для ЗСУ на сезон 2025-2026. Як зазначив Дмитро Клименков, закупівля зимового одягу двох типів дозволяє забезпечити баланс між перевіреними рішеннями та сучасними інноваціями.
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