Кабмін звільнив Дмитра Кліменкова з посади заступника міністра оборони

Дмитра Кліменкова звільнено з посади заступника міністра оборони України. Фото: Кліменков/facebook

Кабінет Міністрів звільнив Дмитра Кліменкова з посади заступника голови Міністерства оборони України. Про це сьогодні у телеграм-каналі повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Звільнено Кліменкова Дмитра Олеговича з посади заступника Міністра оборони України», — написав він.

Довідка: Дмитро Кліменков народився 3 квітня 1981-го року у Києві. У 2002 році він закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за спеціальністю «Електротехніка». Крім цього, у 2004 році отримав спеціальність інженера-енергоменеджера та економіста у Київському політехнічному інституті, закінчивши навчання за спеціальностями «Енергетичний менеджмент» та «Економіка підприємства».

5 жовтня 2023 року Кабінет міністрів України призначив його заступником міністра оборони України.