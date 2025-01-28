Україна повернула ще п`ятьох дітей, всі вони жили на окупованій території

Повернули дітей із окупації. Фото: Дарія Зарівна

На територію України вдалося повернути ще п'ятьох українських дітей, маленькі українці мешкали на тимчасово захопленій території. Про це повідомила радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента України Дарія Зарівна.



«В рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA сьогодні вдалося повернути додому ще п'ятьох українських дітей віком від 1,5 до 18 років, які тривалий час перебували під російською окупацією», — зазначила вона.





За її словами, додому змогла повернутися 15-річна донька української військовослужбовці, яку нещодавно звільнили з полону. Також зміг залишити окупацію 8-річний хлопчик, він з початку повномасштабної війни продовжував навчатися в українській онлайн-школі.



Крім того, серед повернутих 17-річний підліток, маючи проукраїнську позицію, особисто звернувся за допомогою, щоби приїхати на підконтрольну Україні територію.



Нагадаємо, видання «Новини Донбасу» поділилося історією про дівчину, яка нещодавно приїхала на підконтрольну Україні територію. Дівчина чекала на повноліття, щоб отримати можливість покинути окупацію. Тетяні було 10 років, коли її місто на сході України окупували російські війська. Нині їй 21 рік.