У Маріуполі почали зникати пенсіонери, а до їхніх квартир заселяються нові власники — Андрющенко

З окупованого Маріуполя повідомляють про випадки зникнення пенсіонерів. Ілюстративне фото

В окупованому росіянами Маріуполі Донецької області почали безвісти зникати самотні пенсіонери, які мають власне житло. Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Центру вивчення окупації, колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«З вересня минулого року у Маріуполі зафіксовано кілька випадків загадкових зникнень самотніх пенсіонерів. Офіційно розшуку не було, адже ніхто не подавав заяви. Однак ні сусіди, ні знайомі не бачили зниклих вже тривалий час», — написав він.

Ексрадник мера Маріуполя повідомив з посиланням на джерела, що «знайомі намагалися розшукати пенсіонерів самостійно, але безрезультатно», а «поліцаї» припускають, що люди похилого віку могли кудись виїхати.

«Найстрашніше — стало відомо, що квартири щонайменше трьох зниклих пенсіонерів уже перейшли до нових власників. При цьому ні ріелторів, ні оголошень про продаж не було. Ця ситуація викликає багато запитань і потребує негайної уваги. Попередьте своїх рідних та знайомих у Маріуполі – будьте обережні!» — наголосив Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що жителі Маріуполя, які залишилися без житла в результаті бойових дій, і які третій рік чекають обіцяного окупаційною владою нового житла, знову звернулися до Путіна. Цього разу кілька районів вишикувалися з плакатами «БОМЖІ».