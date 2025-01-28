У підручнику «Військова історія Росії» сфальсифікували дані про жертви війни на Донбасі

Сфальсифіковані дані про жертви війни на Донбасі в підручнику «Військова історія Росії». Фото: відкриті джерела

У Росії презентували новий підручник «Військова історія Росії», редактором якого виступив Володимир Мединський. Важливо відзначити, що Мединський народився на Черкащині, а тепер став одним із ключових ідеологів російської пропаганди.



У підручнику стверджується, що «за 2014-2022 роки у "ДНР" та "ЛНР" від обстрілів загинуло понад 8 тисяч мирних жителів».

Звідки автори взяли цифру понад 8 тисяч людей?

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), загальна кількість цивільних жертв конфлікту на сході України з 14 квітня 2014 року по грудень 2021 року становила не менше 3 390 (це дані з обох боків лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях, включаючи 298 іноземних пасажирів збитого малайзійського «Боїнга»).



Зазвичай дані про загиблих як міжнародними так і українськими організаціями та державними органами зазначаються окремо до початку повномасштабного вторгнення - тобто до 24 лютого 2022 року та після. Однак у «підручнику Мединського» виділено часовий проміжок з 2014 по 2022 рік. Виходить до кінця 2022 року включно.

Що ми маємо? До початку повномасштабної війни у Донецькій та Луганській областях загинуло 3390.

Про що рапортували російські проксі «ЛДНР» 2022-го? «ДНР» звітувала: 1089 людей загинуло 2022-го лише на території Донецької області. «ЛНР» за весь 2022 рік звітувала про 169 загиблих.



Навіть якщо не розділяти 3000 загиблих до початку так званої «СВО» на тих, хто загинув на підконтрольній Україні та підконтрольній Росії територіях та додати 169 та 1089 (дані про які заявили угруповання за весь 2022 рік) — 8000 ніяк не виходить.



При цьому подаючи таку статистику угруповання «ЛНР-ДНР» та автори підручника Мединського суперечать самі собі та конституції РФ. Якщо вони вважають Донецьку область повністю територією «ДНР», а Луганську область повністю територією «ЛНР», то чому, наприклад, не додали загиблих у Маріуполі та Волновасі, чи Рубіжному та Сіверськодонецьку у ці зведені дані до підручника? Адже саме в таких межах Путін анексував ці регіони 2022 року. І якщо зібрати дані щодо Донецької та Луганської областей у їх початкових межах — то загиблих з 2014 по 2022 рік включно буде в рази більше, а ніяк не 8000. Адже за найконсервативнішими оцінками в одному Маріуполі загинуло від 20 000 людей.



Припустимо, що керувалися у РФ тільки офіційно озвученими й підтвердженими даними (адже таких по Маріуполю та ще ряду міст немає досі). Те саме Управління Верховного Комісара ООН нарахували у Донецькій та Луганській областях як мінімум 3978 убитих з 24 лютого 2022 року по 4 грудня 2022 року. Але навіть якщо звести ці цифри 3390 та 3978, виходить 7368 осіб.



Спотворення даних про кількість жертв війни та пропаганда у навчальних матеріалах підкреслюють або намір російської влади переписати історію та нав'язати свою версію подій, ігноруючи факти, підтверджені міжнародними організаціями. Або абсолютну байдужість до встановлення фактів про те, скільки ж реально людей загинули у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, що в Маріуполі стали пропадати пенсіонери, а до їхніх квартир заселяються нові власники.