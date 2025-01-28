У Покровську дрон РФ атакував «ВАЗ-2106»: одна людина загинула, двоє поранені

У Покровську дрон РФ атакував «ВАЗ-2106». Фото: Донецької обласної прокуратури

У Покровську війська РФ атакували дроном цивільний автомобіль, убивши одного і поранивши двох громадян. Про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.



«Прокурори фіксують наслідки чергового цинічного нападу на цивільне населення з боку представників збройних сил РФ. 28 січня 2025 року, о 13:00, армія держави-агресора завдала удару дроном по цивільному автомобілю "ВАЗ-2106" у м. Покровськ. На капоті транспортного засобу був напис "люди"», - йдеться в повідомленні.



Унаслідок влучання засобу ураження на передньому пасажирському сидінні несумісні з життям тілесні ушкодження отримала жінка.

Дрон РФ завдав несумісних із життям тілесних ушкоджень жінці. Фото: Донецької обласної прокуратури

60-річний водій та ще одна громадянка 52 років, яка також перебувала в салоні, отримали поранення. Наразі їм надається кваліфікована медична допомога.



За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

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