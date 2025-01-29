Україні передадуть 90 ракет для Patriot з ізраїльських складів — Axios

США передали Україні близько 90 ракет для Patriot зі складу в Ізраїлі Фото: відкриті джерела

Стало відомо, що американські військові перекинули близько 90 перехоплювачів ППО Patriot зі складу в Ізраїлі до Польщі, щоб доставити їх до України. Постачання ракет Patriot було одним з головних пріоритетів оборонного відомства США. Про це повідомили виданню Axios три джерела.



Американські літаки прибули на авіабазу на півдні Ізраїлю і вирушили до Жешува у Східній Польщі — центру перекидання зброї до України. На борту літака перебувало близько 90 перехоплювачів, які Україна може використовувати. Додаткове обладнання, зокрема радари та інше спорядження, спочатку буде передано до США для ремонту.



Це найбільш значне постачання зброї з Ізраїлю до України з моменту широкомасштабного російського вторгнення.



У виданні наголосили, що Ізраїль розробив власні системи протиповітряної оборони, більшість батарей Patriot були використані для навчання або залишені на зберігання. Саме тому система ППО була менш актуальною для країни.



Джерела розповіли, що після того, як ЦАХАЛ оголосив про виведення ракет з експлуатації, українські чиновники закликали США та Ізраїль відправити ракети до України.



Протягом кількох місяців Ізраїль не погоджувався, боячись, що РФ зможе поставити Ірану сучасну зброю. Однак наприкінці вересня ізраїльська влада схвалила цю ідею.



Раніше ми писали, що США не призупинили військову допомогу Україні. Так, президент Володимир Зеленський прокоментував підписання лідером США Дональдом Трампом указу про призупинення програми зовнішньої допомоги на 90 днів.