Армія РФ намагалася прорвати оборону на Сіверському напрямку: ЗСУ знищили танки та бронемашини росіян

Ситуація на Сіверському напрямку. Фото: карта Генштабу ЗСУ

Російські війська минулої доби активно застосовували мототехніку та бронетехніку для прориву української оборони на Сіверському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Атаки окупантів були спрямовані на позиції ЗСУ у селищі Білогорівка, поблизу сіл Верхньокам'янське та Івано-Дар'ївка. В результаті українські артилеристи та пілоти БПЛА знищили та пошкодили два танки, 10 бронемашин та шість мотоциклів росіян.

Нагадаємо, що українські морпіхи знищили штурмову групу росіян на мотоциклах на Покровському напрямку.