На фронті починає спадати інтенсивність штурмів російської армії – DeepState

Російський солдат. Фото: Міноборони РФ

Інтенсивність штурмових дій ЗС РФ починає спадати, хоч і залишається на високому рівні. Про це повідомили аналітики DeepState.



Пік атак припав на другу половину грудня, після чого стався відносний спад. Росіяни з кінця листопада намагаються утримувати велику інтенсивність атак, яка переривалася лише після Нового Року.



Окупанти зазнають великих втрат, але це не заважає їм відносно швидко відновлювати бойовий чисельний склад своїх з'єднань.



У розрізі місяців ситуація така:

листопад – 5205 атак;

грудень – 6247 атак;

січень по 27 число – 4304 атаки.

За січень 44% всіх атак припадає на Покровський напрямок, 13% – на Курський та 10% – на Лиманський.

Нагадаємо, що армія РФ намагалася прорвати оборону на Сіверському напрямку, ЗСУ знищили танки та бронемашини росіян.