На фронті починає спадати інтенсивність штурмів російської армії – DeepState

Інтенсивність штурмових дій ЗС РФ починає спадати, хоч і залишається на високому рівні. Про це повідомили аналітики DeepState.
Пік атак припав на другу половину грудня, після чого стався відносний спад. Росіяни з кінця листопада намагаються утримувати велику інтенсивність атак, яка переривалася лише після Нового Року.
Окупанти зазнають великих втрат, але це не заважає їм відносно швидко відновлювати бойовий чисельний склад своїх з'єднань.
У розрізі місяців ситуація така:
За січень 44% всіх атак припадає на Покровський напрямок, 13% – на Курський та 10% – на Лиманський.
Нагадаємо, що армія РФ намагалася прорвати оборону на Сіверському напрямку, ЗСУ знищили танки та бронемашини росіян.