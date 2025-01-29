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ЄС вирішив не включати повну заборону імпорту СПГ до нового пакету санкцій — Politico

29 січня 2025, 09:53

ЄС вирішив не включати повну заборону імпорту СПГ до нового пакету санкцій — Politico

Європейський Союз не включатиме повну заборону російського скрапленого природного газу у новий пакет санкцій. Про це повідомляє видання Politico, посилаючись на слова європейських дипломатів.

За словами дипломатів, Європейська комісія, ймовірно, 29 січня офіційно представить 16 пакет санкцій проти Російської Федерації.

Пропозиція Єврокомісії не включатиме повну заборону на імпорт СПГ. Натомість вона лише зупинить постачання російського СПГ на термінали ЄС, які не підключені до газової системи ЄС. У виданні додали, що обмеження не торкнеться більшої частини імпорту СПГ.

Крім того, у пакеті санкцій буде запропоновано санкції щодо старіших танкерів-експортерів нафти, які працюють у складі так званого «тіньового флоту» Росії. Під санкції можуть потрапити 74 нових судна.

За словами трьох дипломатів, нова пропозиція буде спрямована на обмеження експорту алюмінію з Москви.

Також пакет буде націлений на ігрове обладнання як Xbox від Microsoft, яке РФ використовує для управління безпілотниками.

 Раніше ми писали, що глави Міністерств закордонних справ країн Європейського союзу у понеділок, 27 січня, підтримали продовження санкцій проти Російської Федерації.

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