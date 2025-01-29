Прикордонники FPV-дроном знищили човен окупантів на півдні України

Прикордонники FPV-дроном знищили човен окупантів. Фото: кадр із відео

Прикордонники FPV-дроном вразили російський човен на півдні України. Про це йдеться у доповіді Держприкордонслужби України.

Прикордонники FPV-дроном

вразили ворожу лодку на Півдні pic.twitter.com/DoiA1Patkf — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) January 29, 2025



«Прикордонники FPV-дроном вразили ворожий човен на Півдні - той згорів та пішов на дно», - додали у пресцентрі прикордонної служби.

Українські військові відбили одну атаку російських загарбників на Придніпровському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

Також у Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що українські військові відбили одну атаку російських загарбників на Придніпровському напрямку.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1670 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 10 танків, 24 бойові броньовані машини та 29 артилерійських систем, включаючи одну реактивну систему залпового вогню.



Крім того, ЗСУ збили 57 БПЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, а також знищили 97 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки окупантів.