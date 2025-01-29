Росія вночі атакувала Україну балістичною ракетою та понад півсотнею БПЛА: сили ППО збили майже 30 дронів

Мобільна вогнева група. Фото: Повітряне командування «Схід»

У ніч на 29 січня Росія атакувала Україну 57 ударними БПЛА «Шахед» та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків міст Курськ, Міллерово, Приморсько-Охтарськ та мису Чауда в Криму, а також балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого півострова. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.



За попередніми даними, станом на 09:30 підтверджено знищення 29 «шахедів» та дронів інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Ще 14 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.



Внаслідок атаки «постраждали» Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина.

Нагадаємо, що ввечері 28 січня Росія завдала ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого загинули дві працівниці підприємства.