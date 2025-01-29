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Внаслідок удару по Родинському зруйновано житлові будинки, у Покровську дрон атакував авто: ситуація в Покровській громаді за добу

29 січня 2025, 10:17

Внаслідок удару по Родинському зруйновано житлові будинки, у Покровську дрон атакував авто: ситуація в Покровській громаді за добу

Російські війська минулої доби, 28 січня, двічі атакували Покровську громаду Донецької області. Внаслідок атак є пошкодження, жертва та постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

У відомстві зазначили, що о 12:45 з боку окупаційних військ стався обстріл міста Родинське, внаслідок атаки зруйновано два приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила.

О 13:00 у західній частині Покровська відбулося попадання дрона в цивільне авто ВАЗ 2106. Внаслідок обстрілу загинула жінка та ще 2 особи отримали поранення: 61-річний чоловік та 53-річна жінка.

Раніше ми писали, що за 28 січня росіяни вбили одного мешканця Донецької області.

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