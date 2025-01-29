РФ за добу вдарила 10 разів по населених пунктах Донеччини: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 28 січня, вкотре обстріляла населені пункти Донецької області. Зокрема, у Мирнограді пошкоджено будинки, а у Білицькому — господарську споруду. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під російський удар потрапили три райони області:



Покровський район. У Мирнограді пошкоджені 3 будинки. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено господарчу споруду. У Покровську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено автомобіль; у Родинському пошкоджено 2 будинки.





Краматорський район. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджені 8 приватних будинків, 9 гаражів, автомобіль, 2 газогони і лінія електропередач.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 10 будинків.



Раніше ми писали, що російські війська минулої доби, 28 січня, двічі атакували Покровську громаду Донецької області. Внаслідок атак є пошкодження, жертва та постраждалі.