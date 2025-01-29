У ЗСУ розповіли про особливості міських боїв з російською армією в Торецьку та Часовому Яру

Часів Яр. Фото: батальйон «Донбас»

У Торецьку та Часовому Яру Донецької області йдуть важкі міські бої. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, це пов'язано з тим, що і ЗСУ, і російським військам важко відслідковувати, де перебуває противник.



«У містах є багатоповерхівки, де на різних поверхах можуть знаходитися одночасно наші сили та сили противника. У тому числі через те, що ворог активно застосовує принцип мінування території, може знищувати підвали чи цілі під'їзди танковими мінами. Також використовуються такі засоби ураження як дрони, скиди з БПЛА, артилерія і так далі. Тобто не можна говорити, що в урбанізованій місцевості легко вести бойові дії. Тому ситуація у Часовому Яру та Торецьку складна», – сказав спікер ОТУ «Луганськ».

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися в Торецьку та під Покровськом.