В Одесі функціонує центр підтримки мешканців Торецької громади

В Одесі запрацював центр підтримки жителів Торецької громади.

В Одесі з 28 січня почав працювати центр підтримки жителів Торецької громади Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Торецької міської військової адміністрації.



«Спільними зусиллями ми маємо зробити все можливе, щоб евакуйовані тореччани відчували нашу турботу та допомогу», — зазначила заступниця начальника Торецької міської військової адміністрації Аліна Фомкіна.





Центр підтримки складається з двох основних локацій: освітнього простору для дітей дошкільного та шкільного віку та медичного центру.



Основні напрямки роботи хаба:





- проведення освітніх та культурно-розважальних заходів, спрямованих на підтримку психоемоційного стану (арт-терапія, тренінги, майстер-класи, заняття, цікаві зустрічі);



- надання первинної медичної допомоги;



- консультації з питань соціального захисту;



- створення умов для соціальної згуртованості тореччан тощо.



Раніше ми писали, що стратегічна мета наступу ЗС РФ на Торецьк — це захопити місто та використовувати його територію як плацдарм для наступу на Костянтинівку, зокрема, проводячи активні бойові дії з боку Часового Яру.