Війська РФ обстріляли Лиман та Білицьке Донецької області: пошкоджено будинки

Близько 8 години ранку сьогодні, 29 січня, російські окупаційні війська з артилерії обстріляли місто Лиман Донецької області. Про це повідомив телеграм-канал «Донбас оперативний».

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та господарські споруди на вулицях Шевченко, Пушкіна, Підлісна, Бахмутська та у провулку Поштовий.

Також тут спостерігаються перебої з електропостачанням.

Сьогодні ж близько 11:30 у місті Білицьке Покровського району пролунали вибухи, пише «Добропілля info».

За словами місцевих жителів, попередньо, удар припав на хутір у районі будинку для літніх людей. Наразі інформація уточнюється.