Ветерани МВС зможуть обрати посаду у військовому відомстві або держслужбі

Ветерани МВС можуть обрати посаду у військовому відомстві чи держслужбі. Фото: Нацполіція

Ветерани МВС можуть обрати собі посаду у відомстві на військовій, державній службі або за вільним наймом. На цьому наголосив радник Міністра внутрішніх справ України з питань ветеранської політики Дмитро Фінашин в етері «Єдиних новин».



Для працевлаштування необхідно звернутися до соціального супровідника або заповнити анкету в електронному Кабінеті соціального захисту. Дмитро Фінашин зазначив, що наразі в пріоритеті — запровадження ефективних соціальних гарантій, лікування та реабілітація бійців, що отримали поранення.



«Моє першочергове завдання — горизонтальна комунікація з ветеранами, збір інформації про їхні актуальні потреби та донесення її до вищого керівництва для того, щоби покращувати умови перебування військових в системі МВС», — повідомив радник Міністра.