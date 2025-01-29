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Зеленський: «Путін не хоче припиняти війну, а Україна не визнає окупацію»

29 січня 2025, 14:43

Зеленський: «Путін не хоче припиняти війну, а Україна не визнає окупацію»

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Глава Кремля Володимир Путін не хоче припиняти війну, а Україна не визнає окупацію своїх земель. Про це в інтерв'ю американському телеканалу Fox News заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, з моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році Україна повернула собі 50% території, яку колись утримували російські війська.

«Ми хотіли б домогтися справедливого завершення цієї війни. Ми не боїмося. Росія не така сильна, але ми не хочемо втрачати більше наших життів – чоловіків і жінок», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що Путін заявив про те, що Росія після 24 лютого пропонувала Україні піти з усього Донбасу, щоб «не було жодної війни».

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