«Майже весь центр міста зруйнований»: в ОВА розповіли, скільки людей залишається у Покровську

Покровськ. Фото: Покровська МВА

У місті Покровськ Донецької області досі залишаються близько 7000 людей. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, майже весь центр міста зруйнований.



«Всіх дітей ми вивезли. Люди мають можливість виїхати. Працюють органи влади, підрозділи поліції та ДСНС, волонтери нам допомагають у цьому напрямку», – зазначив Філашкін.

Нагадаємо, що у Покровську побільшало місць, куди не доїжджають рятувальники та евакуаційні авто, внаслідок чого людям доводиться виходити пішки.