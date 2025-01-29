З Костянтинівки вивезли всіх дітей – начальник ОВА

Евакуація жителів Донецької області. Фото: Донецька ОВА

Станом на 28 січня вивезли всіх дітей із міста Костянтинівка Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, російські окупанти щодня завдають ударів по місту керованими авіабомбами, балістичними ракетами та FPV-дронами.



«Повністю руйнують місто. Проте органи влади та підрозділи поліції перебувають на місці», – сказав начальник Донецької ОВА.

Нагадаємо, що Філашкін також розповів, скільки людей залишається в місті Покровськ на Донеччині.