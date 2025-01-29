Мешканка Старобешівського району передавала РФ дані про блокпости ЗСУ на Покровському напрямку

Мешканка Старобешівського району «зливала» позиції ЗСУ росіянам. Фото: Донецька обласна прокуратура

Судитимуть агентку ФСБ, яка «зливала» росіянам локації блокпостів і лінії оборони ЗСУ на Покровському напрямку. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Донецької обласної прокуратури..



«Завершено розслідування щодо мешканки Старобешівського району, яка розкривала РФ місця базування ЗСУ. За фактом державної зради прокурори Донецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт (ч. 2 ст. 111 КК України)», - ідеться в повідомленні.



Зазначається, що у 2023 році під час поїздки на тимчасово окуповану територію жінка отримала російський паспорт і в серпні 2024 року почала збирати для співробітника ФСБ інформацію щодо наших військових.



Вона передавала через телеграм дані про підрозділи Сил оборони та засоби артилерії в Селидовому, блокпости, лінії оборони.



Також доповідала про місцеперебування ЗСУ в навколишніх населених пунктах. Під час евакуації поширила дані про такі об'єкти в Покровську та на Кіровоградщині.



Загалом розкрила близько 20 локацій ЗСУ у 8 населених пунктах. Обвинувачена — під вартою.

Раніше на Донеччині ще шестеро місцевих жителів отримали підозри у державній зраді та колабораціоністській діяльності.